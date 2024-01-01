وصفة جديدة.. طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمش بطعم الجبن الشيدر

أصابع الدجاج والجبنة تعد من الوصفات السهلة والسريعة وشهية الطعم محضرة بصدور الدجاج، وفيما يلي خطوات عمل أصابع الدجاج المقرمشة بطعم جبن الشيدر اللذيذ.



طريقة عمل أصابع الدجاج والجبنة:

المقادير:

‏- 450 جرام صدور دجاج مقطع شرائح

‏- 1 كوب جبن شيدر مبشور

‏- كوب بقسماط

‏- 1/3 كوب دقيق

‏- 2 بيض

‏- معلقة كبيرة حليب

‏- 1 معلقة صغيرة ملح

‏- ¾ معلقة صغيرة بابريكا

‏- ¾ معلقة صغيرة بودرة ثوم

‏- ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود

طريقة التحضير:

في طبق كبير اخلطي الدقيق‎ ‎‏والبابريكا وبودرة الثوم ونصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.‏

‏في طبق ثاني، اخلطي البيض والحليب، واخلطي البقسماط وجبن الشيدر المبشور في طبق ثالث.‏

‏حمي كمية وافرة من الزيت في قدر على حرارة متوسطة.‏

‏ضعي شرائح الدجاج في وعاء، وتبلي بالكمية المتبقية من الملح. ‏

‏غمسي شرائح الدجاج تباعاً بمزيج الدقيق، مزيج البيض ومن ثم مزيج البقسماط.‏

‏اقلي شرائح الدجاج بالزيت الحامي حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.‏

‏أخرجي أصابع الدجاج بالجبن من الزيت وضعيها على محارم ورقية في طبق التقديم.