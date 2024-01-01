نائب محافظ الفيوم يتفقد المراجعات النهائية المجانية للشهادة الإعدادية

تفقد اليوم، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الاعدادية، بإدارة الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم أبشواي التعليمية - قاعة نقابة المعلمين.



تقام المراجعات تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتناقش نائب المحافظ، مع الطلاب، مؤكدا على اهتمام القيادات التنفيذية والتعليمية، بتقديم المراجعات المجانية فى جميع المواد الدراسية، وتوزيع المذكرات مجانًا على جميع الطلاب ، حيث تم اختيار نخبة مميزة من كل إدارة تعليمية، للعمل تطوعًا من أجل خدمة أبنائنا الطلاب على مستوى محافظة الفيوم.

وشهد اليوم الأول حضور كثيف ومميز من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، في مادة اللغة الانجليزية بتواجد موجهي اللغة الانجليزية والسادة القائمين على المحاضرة أ. محمود ياسين والدكتورة أسماء مرسي.

وتابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، المحاضرات المجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بنقابة معلمي أبشواي، بحضورأ.عيسى محمود عثمان نقيب معلمي الفيوم، والدكتور حسين العشيري مدير إدارة أبشواي التعليمية، وأ. أحمد سيف النصر وكيل إدارة أبشواي التعليمية ، وأ. علي حمد رسلان نقيب معلمي ابشواي، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة ، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة أبشواي التعليمية، كما أشارت إلى تقديم المحاضرات المجانية على مستوى جميع الإدارات التعليمية لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية.

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