وكيل تعليم الفيوم تتابع إستعدادات المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول

قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بمتابعة إستعدادات مدارس الفيوم ، لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023.

تفقدت الدكتورة أماني، عددا من المدارس بإدارة غرب الفيوم التعليمية، ومنها مدرسة الشهيدة منة الله سيد رجب ، ومدرسة 6 أكتوبر الإعدادية للبنات بغرب الفيوم.

وأكدت وكيل الوزارة ، على ضرورة الإنتهاء فورا من كافة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول ، والمقرر لها أن تبدأ فى 10 يناير 2024م.

وتوجهت وكيلة الوزارة أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح الدائم لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات بمحافظة الفيوم.

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