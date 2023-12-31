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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الفيوم تتابع إستعدادات المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الدكتورة امانى قرنى
الدكتورة امانى قرنى وكيلة وزارة تعليم بالفيوم تتفقد المدارس

قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بمتابعة إستعدادات مدارس الفيوم ، لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023.

 تفقدت الدكتورة أماني، عددا من المدارس بإدارة غرب الفيوم التعليمية، ومنها مدرسة الشهيدة منة الله سيد رجب ، ومدرسة 6 أكتوبر الإعدادية للبنات بغرب الفيوم.

وأكدت وكيل الوزارة ، على ضرورة الإنتهاء فورا من كافة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول ، والمقرر لها أن تبدأ فى 10 يناير 2024م.

وتوجهت وكيلة الوزارة أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح الدائم لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات بمحافظة الفيوم.

تعليم الفيوم يشارك في ورشة عمل المعلم المتميز الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية

 

تعليم الفيوم: استلام وتوزيع 13655 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

 

 

 

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