تعليم الفيوم: استلام وتوزيع 13655 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

أعلنت الدكتوة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بأنه تحت رعاية وتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالفيوم ، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، تسلمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم اليوم ، عدد 13655 جهاز تابلت بمخازن مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وتم توزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس.

لتوزيعها غدا الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023م على طلاب الصف الأول الثانوي العام بالفيوم بحضورأ. ريحاب عريق وكيل المديرية، وأ.محمد نامي مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومدير التعليم الثانوي، ومسئول أمن المديرية ، ومسئولى التطوير التكنولوجي.

أضافت وكيلة الوزارة بانه تم تسليم أجهزة التابلت لجميع الإدارات التعليمية، والمدارس الثانوية على مستوى المحافظة.

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