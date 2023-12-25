عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الفيوم: استلام وتوزيع 13655 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

أ.ريحاب عريق وكيل
أ.ريحاب عريق وكيل مديرية التعليم بالفيوم أثناء التسليم

 

أعلنت الدكتوة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم  ، بأنه تحت  رعاية وتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالفيوم ، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، تسلمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم اليوم ، عدد 13655 جهاز تابلت بمخازن مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وتم توزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس.

 لتوزيعها غدا الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023م على طلاب الصف الأول الثانوي العام بالفيوم بحضورأ. ريحاب عريق وكيل المديرية، وأ.محمد نامي مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومدير التعليم الثانوي، ومسئول أمن المديرية ، ومسئولى التطوير التكنولوجي.

 

أضافت وكيلة الوزارة بانه  تم تسليم أجهزة التابلت لجميع الإدارات التعليمية، والمدارس الثانوية على مستوى المحافظة.

 

 

مديرية تعليم الفيوم تنظم ندوة في أبشواي لدعم المشاركة بالانتخابات الرئاسية

 

 

 

وكيل تعليم الفيوم تشيد بمستوى خريجي الدفعة الأولى من شباب المعلمين

 

 

04cd9ecc-4562-4b4f-b7c0-53ba05a26cb1
04cd9ecc-4562-4b4f-b7c0-53ba05a26cb1
5b4313ab-470b-4dd4-ba2f-87096869401a
5b4313ab-470b-4dd4-ba2f-87096869401a
43d561c3-1d05-44b6-832f-3c11ad0825ed
43d561c3-1d05-44b6-832f-3c11ad0825ed
1721cb77-a677-4da3-a834-2852f10bc74e
1721cb77-a677-4da3-a834-2852f10bc74e
da1b6d66-f1b4-407a-8e13-3c611da64e06
da1b6d66-f1b4-407a-8e13-3c611da64e06
ef456d0c-9d2d-44bf-b8e8-87356412822d
ef456d0c-9d2d-44bf-b8e8-87356412822d
الفيوم تعليم الفيوم أخبار تعليم الفيوم جهاز تابلت وزير التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

بعد فوز الأهلي .. تعرف على موعد نهائي السوبر المصري

قبل كأس أمم أفريقيا.. أول قرار من فيتوريا بعد إصابة نجم المنتخب

أمطار في القاهرة بهذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس

ترشيحاتنا

بـ12 صاروخا.. شاهد لحظة قصف المقاومة الفلسطينية لـ عسقلان المحتلة

استشهاد 5 فلسطينيين بسبب غارة إسرائيلية على منزل في خانيونس

قرارات صادمة من بايدن تهدد بتدمير الدولار الأمريكي

رسميا.. إثيوبيا تتخلف عن سداد ديونها

أول فتاة مصرية تفوز بنصف مليون جنيه في حفظ القرآن.. صورة

بـ 95 ألف جنيه فقط .. اشتر أشهر سيارة من هيونداي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناته من السرطان.. الناظر يحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة

كم مدة السجن| كيف تسببت ابنة إبراهيم سعيد في حبسه؟.. تفاصيل

رغم فوائده العديدة.. احترس من أضرار القرنفل

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

فيديو

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات وإعلان أسعار البرامج

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

شجرة عيد الميلاد وملابس بابا نويل.. شاهد احتفال النجوم بـ الكريسماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ