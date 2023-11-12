مديرية تعليم الفيوم تنظم ندوة في أبشواي لدعم المشاركة بالانتخابات الرئاسية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة أبشواي التعليمية)، بالتعاون مع مركز النيل للاعلام بالفيوم ندوة بعنوان انزل شارك.. صوتك مستقبلك ، مع العاملين بالإدارة بمدرسة بنات ابشواي الابتدائية، لرفع الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الرئاسية وتصحيح المفاهيم حول حق الممارسة في المشاركة السياسة.



أقيمت الندوة تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، ومتابعة وحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وحضر الندوة، الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم وريحاب عريق وكيل المديرية، ورئيس مجلس مدينة أبشواي، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور حسين العشيري مدير إدارة أبشواي التعليمية، والدكتور أحمد رياض سيف النصر وكيل الإدارة ، والمستشار أسامة العطفي، وحنان حمدى مدير برامج مركز النيل للاعلام.

وأعربت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة عن سعادتها بالمشاركة بالندوة ولقاء الحضور من العاملين بإدارة أبشواي التعليمية، والمعلمين ومديري المدارس، و على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابية وتصحيح المفاهيم حول حق الممارسة في المشاركة السياسة، وعدم الانصياع لمروجي الاشاعات الذي يحاولون هز الثقة لدى المواطن بأهمية دوره خلال هذه المشاركة الوطنية.

كما أكدت أماني قرني على ضرورة أن يقدر كل مواطن على أرض مصر أنه جندي في مكانه يدافع عن أرض هذا الوطن الغالي، مصر الحبيبة، وأن المسئولية الوطنية تجاه الوطن تحتم على كل فرد داخل مصر أو خارجها، أن يشارك في التصويت الانتخابي لتعزيز المشاركة الوطنية والديمقراطية لبناء الوطن.

كما أكدت الندوة على ضرورة النزول إلى صناديق الاقتراع استكمالا لمسيرة التنمية والإستقرار والأمن والامان خلال الفترة الحالية.

وتهدف الندوة إلى المساهمة في زيادة وعى المواطنين بأهمية المشاركة وزيادة نسبة التصويت من خلال رفع الوعى بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية والانتخابي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول حق الممارسة في المشاركة السياسية.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الندوات بإدارة أبشواي التعليمية ، ومركز النيل للاعلام بالفيوم، وذلك للجهد المميز فى الندوة.

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