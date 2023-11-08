وكيل تعليم الفيوم تشيد بمستوى خريجي الدفعة الأولى من شباب المعلمين

التقت الدكتورة أمانى قرنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، خريجى الدفعة الأولى من شباب المعلمين في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تدريب 1000 معلم على مستوى الجمهورية (الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية).

حضر اللقاء، ريحاب عريق، وكيل المديرية، ومدير عام التعليم العام، وعدد من مديري الإدارات التعليمية والعلاقات العامة بالمديرية.

قدمت الدكتورة أماني قرني، وكيل الوزارة، رسالة ترحيب وتقدير بالمديرين الجدد، كما قدمت رسالة شكر وتقدير لهؤلاء الشباب لتمثيلهم المشرف لمحافظة الفيوم خلال فترة التدريب.

وخلال الاجتماع، أشاد خريجي الدفعة الأولى من شباب المعلمين، بمميزات التدريب وأهميته، من خلال تدريبات تربوية ورياضية ونفسية وقيادية، وتدريب عن التحول الرقمي وحل منطقي للمشكلات، وتقدير قيمة الوقت وأهمية ممارسة الرياضة وتعزيز قيمة الولاء والانتماء للوطن وتنمية الوعي لدى الطلاب وتنمية مهارات القراءة الناقدة.

وفي نهاية الإجتماع ، أشادت مدير المديرية، بالمستوى المتميز للمعلمين، عقب انتهاء فترة التدريب، وأكدت على ضرورة نقل أثر التدريب والخبرات العلمية والتدريبية إلى مواقع العمل بالتربية والتعليم بالفيوم.

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