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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جولة ميدانية لمدير تعليم الفيوم بمدارس سنورس

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم اثناء الجولة

تفقدت الدكتورة أماني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عددا من مدارس إدارة سنورس التعليمية ، ومنها مدرسة البساتين الابتدائية، ومدرسة السلام الإعدادية ومدرسة بنات فيدمين للتعليم الأساسي.

وأشادت مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، والجهد والمتميز المبذول في العمل ، حيث تفقدت الفصول الدراسية ، وناقشت الطلاب للوقوف على المستوى العلمي.

كما تفقدت مدير المديرية، المبني الجديد بمدرسة السلام الإعدادية، وتم معاينة سور المدرسة ، ودراسة إمكانية فتح باب بين مدرستي السلام الإعدادية بفيدمين ومدرسة بنات فيدمين للتعليم الأساسي - إدارة سنورس التعليمية.

 

 

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