جولة ميدانية لمدير تعليم الفيوم بمدارس سنورس

تفقدت الدكتورة أماني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عددا من مدارس إدارة سنورس التعليمية ، ومنها مدرسة البساتين الابتدائية، ومدرسة السلام الإعدادية ومدرسة بنات فيدمين للتعليم الأساسي.
وأشادت مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، والجهد والمتميز المبذول في العمل ، حيث تفقدت الفصول الدراسية ، وناقشت الطلاب للوقوف على المستوى العلمي.
كما تفقدت مدير المديرية، المبني الجديد بمدرسة السلام الإعدادية، وتم معاينة سور المدرسة ، ودراسة إمكانية فتح باب بين مدرستي السلام الإعدادية بفيدمين ومدرسة بنات فيدمين للتعليم الأساسي - إدارة سنورس التعليمية.