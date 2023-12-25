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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الفيوم يشارك في ورشة عمل المعلم المتميز الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية

وكيلة وزارة التعليم
وكيلة وزارة التعليم بالفيوم أثناء الندوة

شاركت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم في ورشة عمل مبادرة تميز المعلم الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، برعاية وتوجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور أ. خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، ومديري المديريات التعليمية، ومديرى التعليم الابتدائى وموجهى العموم بمديريات التربية والتعليم بمحافظات الفيوم، والقاهرة الكبري، والقليوبية وبنى سويف.

 

تهدف ورشة العمل إلى التعاون والتنسيق بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة فى المديريات التعليمية، والتعرف على أهم المعارف والمهارات والاتجاهات التى ينبغي تضمينها في برامج إعداد معلمى المرحلة الإبتدائية لتمكين الخريجين من التطبيق الفعال للنظام التعليمي الجديد.

 

تم عرض مقترحات حول كيفية تطوير تجربة التربية العملية ، كما تم عرض توصيات ومقترحات لتعزيز التواصل المستدام بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان أن برامج إعداد معلمي المرحلة الابتدائية تلبي احتياجات الوزارة ومتطلبات النظام التعليمي الجديد.

 

 

وكيل تعليم الفيوم تشيد بمستوى خريجي الدفعة الأولى من شباب المعلمين

 

 

 

جولة ميدانية لمدير تعليم الفيوم بمدارس سنورس

 

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