"تعليم الفيوم" ينعى تلميذين توفيا في حادث حريق بمنزلهما

نعت الدكتورة أمانى قرنى وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تلميذين من قرية كفر محفوظ التابعة لمركز طاميه ، لقيا مصرعهم نتيجة احتراق منزلهما .

وقالت وكيل الوزارة، "بمزيد من الحزن والأسي ننعي وفاة التلمذين "ادم محمد شعبان" بالصف الثالث الابتدائي، وشقيقته "رويدا محمد شعبان" الطالبة بالصف الأول الابتدائي بمدرسة كفر محفوظ تعليم أساسي الابتدائية، اللذين توفيا نتيجة احتراق منزلهما فجر اليوم الثلاثاء بقريه كفر محفوظ بمركز طامية".

كما نعى أيضا الدكتور محمود هيبة، مدير عام ادارة طامية التعليمية، التلميذين الشقيقيين آدم ورويدا محمد شعبان التابعين لإدارة طامية التعليمية .

واستقبلت مشرحة مستشفي طاميه المركزي، جثة آدم محمد شعبان ،وشقيقته رويدا محمد شعبان ، بالكشف الطبي تبين وفاتهم نتيجه احتراق منزلهم ، و صرحت النيابة العامة بالدفن .