تطبق اليوم وتلك قيمتها.. زيادة المرتبات لهذه الفئات وهذا موقف أصحاب المعاشات

زيادة المرتبات والمعاشات..

قدمت ملك ريان مذيعة موقع صدى البلد تغطية خاصة حول ارتفاعات المعاشات لعام ٢٠٢٤ و ارتفاع المرتبات للقطاع الخاص لعام ٢٠٢٤ .. تعرف علي التفاصيل.

بشرى سارة لأصحاب المعاشات والعاملين فى القطاع الخاص.. فمع بدء أول يوم فى العام الجديد سيتم تطبيق عدة قرارات من شأنها دعم المواطنين في ظل الظروف الراهنة، منها زيادة المعاشات ومرتبات العاملين فى القطاع الخاص.



تسعى الحكومة إلى تخفيف أثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين وتعمل على دعمهم في ظل الظروف الراهنة خاصة محدودي الدخل منهم، فقامت باتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها: رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص (المرتبات)، زيادة المعاشات، و يتوقع تطبيقها مع بداية من اليوم الإثنين 1 يناير 2024.



أصحاب المعاشات

حيث ينتظر ملايين المستحقين للمعاشات الزيادة الجديدة في المعاشات 2024 وتطبيق الحد الأدني لها، للمحالين للمعاش بدءا من شهر يناير الجاري، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة له

فالحكومة اصدرت مجموعة من القرارات بهدف الحفاظ على التدرج في زيادة المعاشات والحد الأدنى لها، وكان آخرها، ما كشف عنه وزير المالية الدكتور محمد معيط بخصوص دعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه العام المالي الحالي، رغم ما تواجهه الحكومة من تحديات اقتصادية غير مسبوقة، بفعل الأوضاع العالمية.

ومن أول هذه القرارات هى زياده الحد الأدنى للمعاشات بعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني سواء الحد الأدنى أو الحد الأقصى، والذي يرتفع في شهر يناير من كل عام، وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذلك اللائحة التنفيذية التي نظمت مسألة تلك الزيادة، مستهدفة بذلك تحسين دخول أصحاب المعاشات.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، أن الحد الأدنى للمعاشات سوف يرتفع في شهر يناير 2024 إلى 1300 جنيها، بدلا من 1105 جنيها، فيما سيصل الحد الأقصى للمعاشات إلى 10 آلاف جنيه تقريبا، بدلا من 8720 جنيها، أي بزيادة تصل إلى 1280 جنيها، وأشار إلى أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني سيزداد ايضا وكذلك الحد الأقصى بنسبة 15%، حيث يضاف إلى القيمة الحالية التي تبلغ 1700 جنيه للحد الأدنى، و10900 جنيه للحد الأقصى.

وسوف تزداد قيمة الاشتراك التأميني في شهر يناير الجاري، فيما تحدد قرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الضوابط والتفاصيل المتعلق بالزيادة وقيمتها بالتحديد.



كما كشف إبراهيم أبو العطا أمين عام نقابة المعاشات، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تليفزيونى، عن تفاصيل زيادة المعاشات بدءا من اليوم، أول أيام شهر يناير 2024

وقال إنه سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 /1 /2024 وسيصبح 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات.

ولفت إلى أن الحد الأقصى للمعاش سيبلغ 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها ونوه انه سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه.



كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه

وأوضح أنه بداية من اليوم سيتم زيادة المعاشات بالقيمة الجديدة، والحد الأدنى يزيد كل سنة.. فضلا عن العلاوة الاجتماعية، التي أصبح منصوصًا عليها في القانون التى تتضمن زيادة سنويًا، ولا تتطلب إلا سوى قرار تنفيذي، لكن القرار التشريعي موجود.



من جانبها بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صباح اليوم، صرف المعاشات عن شهر يناير 2024، لجميع المستحقين، من خلال ماكينات الصراف الآلي (atm)، على أن يستأنف الصرف من خلال بنك ناصر والبريد غدا الثلاثاء.