"الشباب والرياضة" تطلق نموذج محاكاة دول "البريكس" .. فبراير المقبل

تُطلق وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جمعية صوت شباب مصر، نموذج محاكاة دول البريكس في نسخته الرابعة، شهر فبراير من العام الجاري.



وذكرت الوزارة- في بيان، مساء اليوم /الاثنين/- أن نموذج محاكاة بريكس للشباب، هو برنامج مصمم لتوفير تجربة محاكاة لسياسات دول البريكس (البرازيل، روسيا، الهند والصين، جنوب إفريقيا، بالإضافة إلي مصر، إثيوبيا، إيران، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) واقتصاداتها وعلاقاتها الدولية.



ويتم تنظيم البرنامج بشكل عام باعتباره نموذج محاكاة، مما يسمح للشباب بتولي دور الممثلين من دول البريكس والمشاركة في المفاوضات وعمليات صنع القرار مثل تلك التي تحدث في الدبلوماسية الدولية.



والهدف الأساسي لنموذج المحاكاة هو تزويد الشباب بفهم أفضل للتحديات والفرص الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي تواجهها دول البريكس، وتشجيع المشاركين على تطوير التفكير النقدي والمهارات التحليلية والتفاوضية.



وينقسم محتوى البرنامج إلى عدة ورش عمل مكثفة، بالإضافة إلى جلسات معلومات وعرض نهائي.



ويتمحور البرنامج حول بيئة محاكاة، حيث يتم تقسيم الشباب إلى فرق تمثل كل من دول البريكس الخمسة بالإضافة إلى مصر، تشارك الفرق في محاكاة المفاوضات والمناقشات حول مواضيع مثل التجارة والاستثمار والأمن وغيرها من القضايا الإقليمية والعالمية.



ويتضمن محتوى البرنامج مجموعة من السيناريوهات والمهام والأهداف المحددة مسبقًا، والتي يجب على الفرق العمل على تحقيقها، ويتضمن محتوى البرنامج عادةً مواد إعلامية حول السياقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل بلد، بالإضافة إلى إرشادات حول تقنيات واستراتيجيات التفاوض.



ويتم تيسير البرنامج من قبل محترفين ذوي خبرة، مثل الأساتذة أو الدبلوماسيين أو الخبراء في العلاقات الدولية، الذين يقدمون التوجيه والدعم للمشاركين.



ومن المتوقع أن يكون المشاركون قد اكتسبوا فهمًا أفضل لسياسات بلدان البريكس واقتصاداتها وعلاقاتها الدولية، وطوروا مهارات التفكير النقدي والتحليلي والتفاوض، واكتسبوا رؤى ثاقبة للدبلوماسية الدولية.

