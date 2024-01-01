الإصابات.. مدرب غانا يكشف أسباب استبعاد نجمي المنتخب من المشاركة بأمم أفريقيا

كشف كريس هيوتون المدير الفني لمنتخب غانا، سبب استبعاد توماس بارتي نجم آرسنال من خوض كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار بداية من يوم 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وقال مدرب غانا في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن بارتي يغيب عن المستطيل الأخضر منذ شهر أكتوبر الماضي بسبب إصابة قوية وكبيرة في الفخذ.

وأضاف: "بارتي بالتأكيد أحد أهم لاعبي منتخب غانا ولكنه يعاني إصابة كبيرة، قضيت الكثير من الوقت في التواصل مع بارتي والطاقم الطبي لآرسنال وفضلنا عدم المغامرة باللاعب في أمم أفريقيا".



وعن لاعبه محمد قدوس نجم وست هام، أكد هيوتون أن اللاعب يعاني إصابة طفيفة وسيتأخر انضمامه لمعسكر البلاك ستارز، لكنه سيلحق بالبطولة.

ويلعب منتخب غانا في المجموعة الثانية بجانب مصر وموزمبيق وكاب فيردي.