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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كفر الشيخ .. ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة تموينية في بيلا

ضبط دقيق مدعم
ضبط دقيق مدعم

تمكنت حملة تموينية تابعة لمديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، الإثنين، من ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم، داخل مخبز سياحى بمدينة بيلا، محظور استخدامه خارج المخابز البلدية المدعمة، بقصد استخدامه فى إنتاج وتصنيع الخبز السياحي.

كانت معلومات قد وردت إلي المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تفيد بقيام صاحب مخبز بمدينة بيلا، بتجميع الدقيق البلدي المدعم، وإعادة استخدامه فى تصنيع الخبز الحر بمخبزه السياحي.

وعلى الفور تم إعداد حملة قادها رضا بدوي، وأحمد فرحات، مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، وتم استهدف المخبز المشار إليه، وعُثرت بداخله على 50 جوال دقيق بلدي استخراج 82% مدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة معبأة داخل أجولة مختلفة لتضليل الجهات الرقابية، بإجمالي وزن 2.5 طن دقيق، بقصد استخدامها فى تصنيع المخبوزات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وحُرر المحضر اللازم برقم 29 لسنة 2024 جنح قسم  شرطة بيلا، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

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