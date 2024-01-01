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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تكشف تفاصيل افتتاح النادي الخاص بها

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، إن الجامعة تستعد لافتتاح النادي الخاص بها، ومن المقرر أن يكون له عدة مقرات بكليات علوم الرياضة وكلية الهندسة بالجامعة، وفي جامعة حلوان بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ليكون القناة التدريبية لطلاب كليات علوم الرياضة للبنين والبنات في مختلف مجالات التدريب كالإدارة الرياضية والتدريب والتأهيل الرياضي وعلوم التغذية والحركة الرياضية وتطبيقات علم النفس والاجتماع الرياضي وغيرها.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أنه سيكون المنفذ الرياضي لطلاب الجامعة لرفع معدلات الصحة العامة والممارسة الرياضية والترويحية لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس، كما يهدف النادي إلى تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم نادى الجامعة فى أنشطة ومسابقات محلية ودولية، وهذا يسهم في جعل الرياضة مكونًا أساسيًا فى العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.

ووقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية ويمثلها المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم الأنشطة البحثية، والبحث العلمي، حيث استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور السيد قنديل بمقر رئاسة النيابة الادارية ووفد جامعة حلوان.

وتتضمن بنود  البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة.

وشَهدَ مراسم التوقيع من جانب جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجي، الدكتور عماد أبو الدهب نواب رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفي حسن عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، الدكتور ياسر محمد جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان.

ومن جانب النيابة الإدارية حضر كل من المستشار عبد الناصر خطاب، المستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة الدكتورة نهى الزيني، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وكذلك المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، المستشار أيمن النَحّال مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أيمن نبيل عبد الهادي مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار ساهر أنور مدير إدارة منظومة المتغيرات المكانية، والمستشار إيهاب عادل - وكيل الإدارة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة سها السعدني - عضو إدارة منظومة المتغيرات المكانية.

وفي ختام فعاليات مراسم البروتوكول تم تبادل الدروع بين المستشار حافظ عباس، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

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