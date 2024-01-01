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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: السودان يعاني إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم

السودان
السودان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن السودان يعاني من إحدى أكبر الأزمات الإنسانية وأزمات النزوح في العالم.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنه يجب على الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع إنهاء هذه الحرب الوحشية وإعادة الحكم إلى المدنيين.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الصراع في السودان أدى إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي وانعدام الأمن الغذائي والنزوح على نطاق واسع.

وعلى جانب آخر، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن الجيش مع دعوات وقف الحرب بـ السودان وبحث سبل حل الأزمة.

جاء ذلك خلال كلمة وجهها للشعب السوداني اليوم بمناسبة الذكرى الـ 68 لاستقلال السودان، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وأضاف البرهان أن الطريق لوقف الحرب واحد وهو خروج الدعم السريع من ولاية الجزيرة وبقية مدن السودان، لافتًا إلى تضحيات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في دحر تمرد الدعم السريع.

وأشاد بالوقفة الصلبة للشعب السوداني مع الجيش دعماً وإسناداً له في معركة الكرامة، مؤكداً أن هذه الوقفة تمثل الوقود والزاد للقضاء على هذه المجموعات الإرهابية.

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