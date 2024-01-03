عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

زلزال تبعه تسونامي.. اليابان تواجه أكبر كارثة منذ 1885

صدى البلد

تسبب زلزال اليابان صباح اليوم في وقوع أضرار جسيمة بالطرق والبنية التحتية وانهيار منازل والذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر.

 

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تم تعليق بعض خدمات قطارات الطلقة اليابانية فائقة السرعة “شينكانسن” بعد الزلزال، وفقًا للموقع الإلكتروني لشركة تشغيل القطارات “جيه آر إيست”.

كما أعلن مكتب الأرصاد الجوية في اليابان، أنه تم رصد 21 زلزالًا بقوة تزيد على 4 درجات .

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مكتب الأرصاد الياباني إن 21 زلزالًا بلغت قوتها أربع درجات أو أكثر ضربت وسط اليابان فيما يزيد قليلًا عن 90 دقيقة.

وأضافت الوكالة أن اليابان أصدرت تحذيرا آخر من وقوع زلزال في محافظات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما وناجانو.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

ترشيحاتنا

زيادات بسيطة على الشرائح الأساسية.. رئيس الوزراء يتحدث عن تخفيف أحمال الكهرباء

شاهد| ماذا فعل لاعبي وجهاز المنتخب مع أحمد نبيل كوكا قبل مغادرته المعسكر

العراق يعلن استعداده لتقديم جميع أنواع المساعدة لإيران عقب تفجيرات كرمان الإرهابية

قرار عاجل ضد المتهم بقتل نجله بسبب المخدرات في الساحل

قصة قابيل وهابيل.. خالد الجندي يرد على محرفي تصريحاته حول ابني آدم

مش هيجدد عقده.. زيزو يصدم جمهور الزمالك بهذا القرار بعد عرض الشباب السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شراشيب ومكشوف البطن.. أسماء جلال تثير الجدل بظهورها | شاهد

حساب فاضح للمشاهير .. شاهد إطلالات ابتسام بطمة المتورطة بقضية مون بيبي

فستان جريء.. نوال الزغبي تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة شتوية لافتة.. منة فضالي تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

يمزق القشرة الأرضية.. عالم تركي يتنبأ بـ زلزال قوي قبل الربيع «فيديوجراف»

بعد عادل مش عادل|نوال عبد الشافي تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد الفيشاوي ..خاص

هند عبد الحليم تعلن طلاقها بشكل مفاجئ عبر فيسبوك| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ