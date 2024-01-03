زلزال تبعه تسونامي.. اليابان تواجه أكبر كارثة منذ 1885

تسبب زلزال اليابان صباح اليوم في وقوع أضرار جسيمة بالطرق والبنية التحتية وانهيار منازل والذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تم تعليق بعض خدمات قطارات الطلقة اليابانية فائقة السرعة “شينكانسن” بعد الزلزال، وفقًا للموقع الإلكتروني لشركة تشغيل القطارات “جيه آر إيست”.

كما أعلن مكتب الأرصاد الجوية في اليابان، أنه تم رصد 21 زلزالًا بقوة تزيد على 4 درجات .

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مكتب الأرصاد الياباني إن 21 زلزالًا بلغت قوتها أربع درجات أو أكثر ضربت وسط اليابان فيما يزيد قليلًا عن 90 دقيقة.

وأضافت الوكالة أن اليابان أصدرت تحذيرا آخر من وقوع زلزال في محافظات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما وناجانو.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي…