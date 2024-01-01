قبل وبعد عمليات التجميل .. شاهد تغير ملامح بسمة بوسيل

تصدرت بسمة بوسيل مؤشر البحث جوجل، خلال الساعات الأولى من العام الجديد 2024، وذلك بعد نشر صورة تجمعها بالفنان تامر حسني وأولادها، حيث اعتقد الجمهور بعودة الثنائي مجددا بعد الانفصال.

ولكن سريعا ما نفت بسمة بوسيل أنباء عودتها للفنان تامر حسني، كما أوضحت عبر حسابها بتطبيق "إنستجرام" أن تامر حسني نشر الصورة العائلية لإسعاد أطفالهما، بسبب عدم قدرته على قضاء ليلة رأس السنة معهم.

إطلالات بسمة بوسيل

بسمة بوسيل من الفنانات اللاتي يهتممن بجمالهن، حيث اختار بعناية شديدة إطلالاتها التي تظهر بها، حيث تهتم بالموضة والأناقة، وتخطف الأنظار بمجموعة من الملابس اللافتة.

كما تعتمد بسمة بوسيل مؤخرا على إظهار وإبراز ملامحها بالمكياج اللافت، وذلك بعد إجراء عدد من عمليات التجميل والتي غيرت في شكلها كثيرا.

ومن أبرز عمليات التجميل التي أجرتها بسمة بوسيل، تجميل الأنف، وتكبير الشفاه، وتغيير قصة ولون الشعر، مما جذب الأنظار خاصة بعد زواجها من الفنان تامر حسني.

بسمة بوسيل قبل وبعد عمليات التجميل

بسمة بوسيل قبل وبعد عمليات التجميل

بسمة بوسيل قبل وبعد عمليات التجميل

بسمة بوسيل قبل وبعد عمليات التجميل