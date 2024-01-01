غداً.. قطع المياه عن مدينة بيلا وقراها بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عن قطع المياه في عدة مناطق بمركز ومدينة بيلا، غداً، الثلاثاء ابتداءً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، وذلك نظرا لأعمال الصيانة الدورية لمحطة مياه إبشان.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، خلال بيان صحفي لها، أنه سيترتب على الأعمال التحسينية قطع المياه عن مدينة بيلا وقراها.

وأوضحت أن الشركة تتقدم باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الصيانة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة المذكورة.