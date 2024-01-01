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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل العيش البلدي على البوتاجاز

العيش البلدي
العيش البلدي

يعد العيش البلدي من أهم أنواع الخبز في مصر وأكثرها شعبية فهو الافضل في المذاق والفوائد الصحية.. فكيف تتمكن السيدة من إعداده في المنزل بمذاق شهي؟

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نعرض لكم أسهل طريقة عمل العيش البلدي على البوتاجاز من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي


مكونات العيش البلدي:
3 كوب دقيق
نصف كوب ردة
رشة ملح
رشة سكر
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ماء للعجن
ردة للفرد
 

خبز بلدي نصف تسوية
خبز بلدي نصف تسوية

طريقة عمل العيش البلدي:

اخلطى الدقيق والملح والردة والخميرة ورشة السكر  والماء في بولة كبيرة حتى تتكون العجينة.

غطي عجينة العيش البلدي جيدا واتركيها في مكان دافئ حتى تختمر ثم اقسميها كرات متوسطة .

افردي عجينة العيش البلدي بالنشابة على رخامة مرشوشة بالردة ثم ضعيها فى طاسة خبز ساخنة على نار عالية وانتظرى نضج العيش البلدي من الجانب الأول ثم اقلبيه على الجانب الأخر وانتظرى حتى ينضج ثم اخرجيه وكرري الخطوات فى باقى الكمية.

 

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