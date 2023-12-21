طريقة عمل العيش الكيزر في البيت

يعد العيش الكيزر من أكثر أنواع الخبز التى يوجد عليها إقبال كبير خاصة في موسم المدارس حيث يستخدم في إعداد السندوتشات بشكل يجذب الأطفال.

نقدم لكم طريقة عمل العيش الكيزر زى المحترفين وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى

مقادير العيش الكيزر:

3 أكواب دقيق

كوب لبن

2 بيضة

3 ملاعق صغيرة خميرة

سمسم

2 ملعقة زيت معلقة سكر

عجين - عجين

طريقة عمل العيش الكيزر :



* في بولة كبيرة اخلطى جميع المقادير و اتركيها حتى تتخمر جيدا

* بعد اكتمال اختمار العجين شكلبه على هيئة كور ورصيه في الصاج المدهون بالسمنة وادهنى الوجه بالبيض ثم رشي السمسم.

ادخلى العيش الكيزر فرن بدرجة حرارة عالية واخرجيه فور النضج واتركيه حتى يبرد ثم يعبأ