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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تلغي جميع التحذيرات من حدوث تسونامي بعد الزلزال العنيف

صدى البلد

ألغت السلطات اليابانية جميع التحذيرات من حدوث تسونامي في اليابان، وفقًا لموقع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، صباح اليوم الثلاثاء.

وصدرت التحذيرات في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة والذي ضرب وسط اليابان بعد ظهر يوم الإثنين.

وأصدرت الوكالة على الفور تحذيرا من حدوث تسونامي على طول المناطق الساحلية الغربية، وتم الإبلاغ عن أن الموجات الأولى ضربت الساحل بعد ما يزيد قليلا عن 10 دقائق.

وضربت أمواج تسونامي التي يصل ارتفاعها إلى 1.2 متر (4 أقدام) عددًا من المناطق على طول الساحل الغربي لليابان. قبل أن تُلغى التحذيرات من تسونامي في وقت لاحق.

وبموجب نظام التحذير من تسونامي في اليابان؛ تندرج الأمواج المتوقعة التي يقل ارتفاعها عن متر واحد تحت 'تحذير من تسونامي'، في حين تندرج الأمواج المتوقعة التي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار تحت 'تحذير من تسونامي' والأمواج المتوقعة فوق 5 أمتار تندرج تحت 'تحذير من تسونامي كبير'.

تسونامي اليابان الزلزال

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