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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن مقتل أربعة من مسلحيه في جنوب لبنان

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية - الاسرائيلية

قالت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران عبر قناتها على تيليجرام إن أربعة من مسلحيها قُتلوا في جنوب لبنان، ولم يذكر البيان تفاصيل عن كيفية مقتل الأربعة.

وكان حزب الله قد قال في البداية إن القتلى ثلاثة قبل أن يرفع العدد إلى أربعة في وقت لاحق من الاثنين.

وقالت مصادر أمنية إنهم قتلوا في غارة إسرائيلية على منزلين في قرية كفركلا اللبنانية قرب الحدود حيث يسيطر حزب الله أمنيا.

يتبادل حزب الله، إطلاق النار بشكل شبه يومي مع إسرائيل عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب في غزة في أوائل أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب سلسلة من الأهداف في لبنان منها "مواقع عسكرية" كانت تنشط فيها جماعة حزب الله.

ويقول حزب الله ومصادر أمنية إن الضربات الإسرائيلية قتلت أكثر من 100 من مسلحي حزب الله وما يقرب من 20 مدنيا، بينهم أطفال ومسنون وعدد من الصحفيين.

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