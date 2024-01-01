فلسطين تعاني في العام الجديد.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة البيرة ويعتقل مواطنا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة البيرة وقامت باعتقال مواطنا فلسطينيا.

وقالت الوكالة الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطن محمود الزق، بعد أن داهمت منزله، في محيط مقر الصليب الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط مسجد أبو داوود في مخيم 2 بـ النصيرات وسط قطاع غزة بقصف عنيف.

وشن الاحتلال قصفا مدفعيا مكثفا على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة حي التفاح بمدينة غزة، وسقطت شهيدة وعدد من الجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.