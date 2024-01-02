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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جماعة الحوثي تطلق صاروخين باليستيين على بارجة أمريكية في البحر الأحمر

البحر الاحمر
البحر الاحمر

أفادت مصادر عسكرية يمنية بإطلاق جماعة الحوثي صاروخين باليستيين استهدفا بارجة أميركية قرب جزيرة حنيش جنوبي البحر الأحمر، دون إصابة البارجة بأي أضرار.

كما أكدت المصادر أن زوارق حوثية أطلقت قذائف من مسافة بعيدة على البارجة دون أن تصيبها، نافية أن يكون قد حدث أي اشتباك مسلح بين الجانبين.

وكانت قد أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية وإيرانية، مساء الاثنين، بهجوم شنته ميلشيا الحوثي على سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر، أعقبه اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن مصادر يمنية، وقوع اشتباكات وانفجارات عنيفة بين الزوارق الحربية اليمنية وسفينة حربية أميركية في البحر الأحمر.

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