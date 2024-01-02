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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طعن في الرقبة.. زعيم المعارضة الكورية الجنوبية يتعرض لمحاولة اغتيال| صور

تعرض زعيم حزب المعارضة
تعرض زعيم حزب المعارضة في كوريا الجنوبية للطعن في الرقبة

تعرض زعيم حزب المعارضة في كوريا الجنوبية، للطعن في رقبته، اليوم الثلاثاء، على يد رجل اندفع نحوه، خلال مؤتمر صحفي.

ويُظهر مقطع فيديو مصور، تعرض “لي جاي ميونغ” للهجوم، في أثناء زيارته إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.

ولم يتم بعد تسمية المهاجم. 

ورفض “لي”، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، يوم السبت، دعوة زعيم الحزب السابق لي ناك-يون لتقديم استقالته.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي نُقل إلى المستشفى.

وأضافت أنه تم إخضاع المهاجم واعتقاله في مكان الحادث.

وقبل 3 أيام فقط، أعلن “لي جاي ميونغ” أنه سينظم اجتماع إفطار مع الزعيم السابق للحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية، لي ناك يون.

وكان من المقرر عقد ذلك وسط دعوات مكثفة من لي ناك يون لاستقالة لي جاي ميونغ.

الحزب الديمقراطي زعيم المعارضة كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ محاولة اغتيال

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