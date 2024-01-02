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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اغتص.اب افتراضي.. الشرطة البريطانية تحقق بأول واقعة اعتداء في لعبة على الميتافيرس

صدى البلد

في أول تحقيق من نوعه، تحقق الشرطة البريطانية في أول واقعة اغتصاب افتراضية بعد أن تم الاعتداء على طفلة في لعبة فيديو بالواقع الافتراضي (الميتافيرس). 

اعتداء جماعي

زعمت الفتاة التي لم تبلغ عمر الـ16 عاما حتى الآن أنها واجهت صدمة شديدة عندما تعرضت صورتها الرقمية بالميتافيرس للاغتصاب الجماعي من قبل الغرباء عبر الإنترنت.

بالتأكيد، لم تتعرض الفتاة إلى أي اعتداء جسدي لأن الواقعة التي حدثت كانت بالواقع الافتراضي، لكن الشرطة البريطانية تؤكد إصابتها بصدمة نفسية وعاطفية تماثل الصدمة التي يمكن أن يعاني منها أي شخص يتعرض للاعتداء الجنسي في العالم الحقيقي. 

ووفقًا لتقرير بموقع الديلي ميل الإخباري، تُعد هذه هي المرة الأولى ببريطانيا التي تحقق فيها الشرطة بجريمة جنسية افتراضية. 

كما طالب قادة الشرطة بضرورة سن تشريعات لمواجهة الجرائم الجنسية في المجال الافتراضي لمنع المحترفين من استخدام الميتافيرس وغيرها من التكنولوجيات الجديدة من استغلال الأطفال.

ويعرف الميتافيرس بأنه نظام افتراضي عبر الحاسوب للتواصل والتفاعل بين المستخدمين وجعلهم يندمجون في مجتمع عالمي مفتوح.

الشرطة البريطانية اغتصاب افتراضي لعبة فيديو الميتافيرس بريطانيا

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