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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيرادات السينما أمس.. محمد عادل إمام يستحوذ على نصيب الأسد و"بلوموندو" يتذيل

صدى البلد

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، ابرزها “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي" و“بلوموندو”، وأخيرا أفلام “شماريخ”، "أبو نسب" و “ كارت شحن”

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الاثنين  ، 2,456,055 جنيه ، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

 

أبو نسب :

حقق فيلم “أبو نسب” من بطولة محمد عادل إمام ايرادت مرتفعة أهلته لتصدر شباك التذاكر ، إذ بلغت 1,698,248 جنيها. 

 

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

شماريخ :

حقق فيلم “شماريخ” إيرادات تصل إلى 560,622 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

كارت شحن : 

حقق فيلم “كارت شحن” الذي يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت إيرادات بلغت 134,430   جنيها. 

وتمكن فيلم “كارت شحن”، بطولة بيومي فؤاد، من التواجد في قائمة الأعمال الأكثر تحقيقا للإيرادات في المملكة العربية السعودية لهذا العام. 

 

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فوي فوي :

حقق “فوي فوي” من بطولة محمد فراج، إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 16,036 جنيها  فى  شباك التذاكر أمس.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. 

تدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛  حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

 العميل صفر: 

وحقق فيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني إيرادات بلغت قيمتها 28,179  جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. 

 

وش فى وش :

وحقق فيلم “وش في وش” الذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي، إيرادات بلغت 14,615  جنيها.  

ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي تتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

بلوموندو:

تمكن فيلم “بلوموندو” من بطولة حسن الرداد من تحقيق إيرادات أمس في السينمات المصرية وصلت إلى 3,925 جنيها. 

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرون من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

ايرادات الافلام عمرو سلامة فيلم “أبو نسب” فيلم “شماريخ” كارت شحن ليلة هنا وسرور ماجد الكدواني محمود الدفراوي محمد عادل امام مصطفى درويش ياسمين صبري ومحمد إمام ياسمين صبري وش في وش وفاء عامر

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