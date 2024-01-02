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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تكشف عن مرض اجتاح إثيوبيا خلال 2023

حمى الضنك تجتاح اثيوبيا
حمى الضنك تجتاح اثيوبيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 14249 حالة إصابة بحمى الضنك في إثيوبيا في عام 2023.

وذكرت المنظمة في تقرير لها عن حالة الطوارئ الصحية بالمنطقة الأفريقية أن حمى الضنك في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا تسببت أيضا بوفاة 7 أشخاص على الأقل.

وأشارت إلى أنها تساعد حالياً في أنشطة الاستجابة لحمى الضنك بما في ذلك التنسيق وبناء القدرات واكتشاف الحالات النشطة ومكافحة ناقلات الأمراض وإدارة الحالات والتعبئة الاجتماعية؛ بحسب وكالة أنباء "شينخوا".

وذكرت الصحة العالمية أن "إثيوبيا تواجه حاليا أزمات صحية متعددة، بما في ذلك الكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الضنك والنزوح الداخلي للأشخاص بسبب الصراعات والكوارث الطبيعية"، مضيفة أن "تفشي الملاريا وحمى الضنك يشكل مصدرا للقلق الكبير خلال موسم الأمطار، في حين يؤدي النزوح الداخلي للناس إلى تفاقم أزمة الصحة العامة بسبب الازدحام والظروف المعيشية غير الصحية".

وفي ديسمبر الماضي، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن تصاعد احتياجات الصحة العامة في إثيوبيا.

وحذرت من أن نزوح الملايين من الأشخاص في إثيوبيا أدى إلى تعطيل الخدمات الصحية والتغذوية الأساسية، مع تفاقم العوامل المسببة للصراع وانعدام الأمن والقيود على الحركة.

الصحة العالمية الطوارئ الصحية الكوارث الطبيعية النزوح شرق أفريقيا منظمة الصحة العالمية ناقلات الامراض وحمى الضنك

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