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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة سهلة وسريعة.. طريقة عمل طاجن السي فود بالكريمة

سي فود بالكريمة
سي فود بالكريمة

إذا كنت من محبي المأكولات البحرية فيعد طبق السي فود من الوجبات الغنية بالفيتامينات والمعادن، كما أن الجميع يفضلها، وفيما يلى نقدم لكي وصفة سهلة لتحضير طاجن السي فود بالكريمة في الفرن.


طريقة عمل طاجن السي فود بالكريمة:

المقادير:

‏-  ½ كيلو جمبري منظف ومقشر
‏-  ½ كيلو سبيط (كاليماري)مقطع
‏-  ½ كيلو سمك فيلية مقطع
‏-  ½ لتر كريمة طبخ
‏-  ½ كوب شوربة
‏-  5 فص ثوم مفروم
‏-  1 بصل كبير مبشور
‏-  1 فلفل اخضر مفروم
‏-  1 فلفل حار مفروم
‏-  1 معلقة صغيرة ملح
‏-  ½ معلقة صغيرة فلفل اسود


طريقة التحضير:

شوحي البصل والثوم والفلفل الاخضر والفلفل الحار في ملعقة زيت زيتون حتي يحمروا جيدا.

قلبي السي فود كلة في ملعقة تانية من زيت الزيتون حتي يشرب مياهه.

ثم يضاف السي فود للبصل ويوضعوا كلهم في طاجن.

ضيفي عليهم الكريمة ونص كوب شوربة ويدخلوا الفرن حتي يغلي ثم يهدأ الفرن وتترك ربع ساعة.

اخرجيه و رشي الوجة بالموتزاريلا ثم يعاد للفرن تحت الشواية حتي يحمر الوجه.

سي فود مأكولات بحرية فيتامينات كريمة شوربة

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