عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

6 يناير.. نظر دعوى دستورية بطلان المادة 156 من قانون الزراعة

صدى البلد

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018 بجلسة 6 يناير.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية جديدة، ومقامة من هانى محمد ابو شادى السبيعى

مادة 53 :
لا يجوز استيراد أو تصدير تقاوي الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
مادة 54:
يصدر الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية وذلك مع عدم الإخالا بأحكام الحجر الزراعي.

ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والشروط الالزم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحالات الإعفاء منه.

قانون الزراعة الزراعة المحكمة الدستورية العليا المحكمه الدستورية الدستورية العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

مصر تنجح لأول مرة في خفض معدلات الإنجاب.. و50 ألف جنيه حافزا لهؤلاء السيدات

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

بداية من غد.. قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط مراعاة للامتحانات

موضوعات متعلقة

تأجيل نظر قضية شطب محامي الجماعات الإرهابية

حب يشبع شهواته فاغتصب عيل 4 سنين.. تفاصيل هتك عرض طفل أكتوبر

وظائف جديدة.. سحب ملفات معاوني النيابة الإدارية من حقوق الإسكندرية

مشيها شمال .. اعترافات ق.اتل أمه: اتخنقت من سمعتها اللى على كل لسان

الإدارية العليا تؤيد سحب رخصة سلاح من مواطن هدد به في مشاجرة

مشيها وحش.. اعترافات قات.ل أمه بسبب سلوكها في الحسين

مفوضو الدستورية تعيد تحضير دعوى عقود التوريد لنقابة المهندسين

6 نصائح لقائدي المركبات.. كيف تحمي نفسك من الشبورة على الطرق السريعة؟

ترشيحاتنا

تتوالى الرحلات.. مصر للطيران تنقل نجوم الفن المشاركين بحفل كاسيت 90 بالرياض

أول الشهر .. استعلم عن فاتورة الكهرباء

الحكومة تلبي مطالب النواب والمواطنين.. وتعلن مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. وهذا موقف الكنائس في عيد الميلاد

سياسي لبناني بعد اغتيال العروري: الأمور خرجت عن السيطرة وكل الاحتمالات واردة

إعلام إسرائيلي: مخاوف من قصف تل أبيب ردا على اغتيال قيادي فلسطيني

رئيس وزراء لبنان: استهداف الضاحية الجنوبية جريمة إسرائيلية جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. إطلالة جديدة لـ هنا الزاهد تثير الجدل

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

في عيد ميلاده.. صور رومانسية تجمع بين إيمي سمير غانم وحسن الرداد

جوة وبرة الثلاجة.. طرق تخزين الزبدة بـ 3 أفكار مختلفة

فيديو

عاجل .. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء والتنفيذ غدا

فئات مستثناة من زيادة أسعار تذاكر المترو | تفاصيل مهمة

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ