نادر السيد: عواد كان يستحق التواجد بالمنتخب.. وأتمنى تتويج صلاح ببطولة أمم إفريقيا

تحدث نادر السيد، نجم حراسة مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، لبطولة الأمم الأفريقية المُقبلة.



وقال نادر السيد ، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، لابد من احترام اختيارات فيتوريا، هو صاحب القرار الأول والأخير في هذا الشأن.

وأضاف حارس منتخب مصر السابق، محمد عواد، هو الإسم الوحيد من قائمة المستبعدين الذي كان يستحق التواجد بقائمة الفراعنة في بطولة الأمم الأفريقية، لما يقدمه من مستويات فنية مميزة خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: ليست هناك أزمة في ضم حارسين من الزمالك، إذا ما كانت هناك رغبة في تواجد محمد صبحي، لثقة المدير الفني لمنتخب مصر في قدراته الفنية.

وعن حظوظ منتخب مصر في حصد لقب بطولة الأمم الأفريقية، أكد السيد، أن الفراعنة مرشحين دائمين للتتويج باللقب الأفريقي، مهما كان المستوى الفني قبل أي بطولة.

وشدد، الجيل الحالي لمنتخب مصر، حقق نتائج جيدة بالوصول لنهائي بطولة الأمم الأفريقية مرتين 2017 و2021 فضلا عن الوصول لنهائيات كأس العالم 2018.

وأتم تصريحاته قائلا: أتمنى تتويج منتخب مصر بلقب بطولة الأمم الأفريقية، من أجل بلدي ومن أجل محمد صلاح الذي يستحق أن يُزين مشواره الفني بلقب مع الفراعنة.