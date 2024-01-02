هشام آمنة: تنفيذ 180 دورة تدريبية لـ6897 عاملا بالإدارة المحلية بجميع المحافظات

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الجهود التي قام بها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال عام 2023 في إطار الخطة التدريبية السنوية للمحليات والذي تنفذها الوزارة بالمركز ، وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن إجمالي عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خلال عام 2023 بلغت حوالى 180دورة تدريبية (منهم 20 دورة تم اضافتها على الخطه أثناء التنفيذ) و 83 دورة مستحدثة وجديدة تم تنفيذها لأول مرة واستفاد من جميع هذه الدورات المنفذه في عام 2023 حوالى 6897 متدرب على مدار 11 شهر بواقع42أسبوعًا تدريبيًا بإجمالي 1001يوم تدريبي، مؤكدًا على أن مركز سقارة يعمل علي وضع نظامٍ للعمل يدعم المحافظات فى إدارة التغيير، الأمر الذي يمكن أن يجعل العاملين مُتكيفين وناجحين بشكلٍ فعال، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ وزارة التنمية المحلية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية واكسابهم للمهارات اللازمة، ورفع قدراتهم على إدارة التغيير ومواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة وأهم القضايا والتشريعات الجديدة التي طرأت على العمل المحلى، وتحقيق التكيف الفَعَّال وتنفيذ المشروعات والمبادرات الهامة على مستوى الجمهورية .

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، ودعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، والتي تقوم بتنفيذه من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذي يعتبر أحد أذرع الوزارة الذي يحقق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية على أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل كافة العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الخطة التدريبية لعام 2023 جاءت لتلبي معظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات ومحدثة عن العام الماضي بنسبة 47%، حيث شملت الخطة التدريبية لهذا العام 180دورة تدريبية بنسبة زيادة في عدد الدورات المنفذه بلغت30% وبنسبه زيادة في عدد المتدربين بلغت 40%مقارنة بعام 2022.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي استمرار سريان شهادة الأيزو الدولية ISO 21001:2018 ليصبح مركز التنمية المحلية بسقارة في مصاف المؤسسات التدريبية العالمية، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة بناء قدرات العاملين في المحليات وفقاً لأحدث البرامج التدريبية التي تتناسب مع الجمهورية الجديدة التي تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها في كافة القطاعات التنموية والخدمية، حيث قامت لجان المجلس الوطني للتدريب والتعليم خلال شهر ديسمبر2023بمراجعة الإجراءات والمعايير التي ينفذها مركز التنمية المحلية للتوافق مع معايير المواصفات الدوليةISO21001:2018 ،وأوصت بحصوله على الشهادة الدولية، وبما يحقق ضبط العملية التدريبية وفق المبادئ والاجراءات المعمول بها عالمياً، ليصبح مركز سقارة للتدريب مؤسسة تدريبية عالمية، تعمل على بناء قدرات العاملين بالمحليات وفق أحدث النظم الدولية للتدريب، بما يساهم فى كفاءة الأداء الوظيفي وتعزيز الارتقاء بعملية الإصلاح الإدارى بالدولة.

ولفت وزير التنمية المحلية، الي ان الدورات التدريبية التي ينفذها مركز سقارة تهدف الي تطوير اداء المتدربين وتقويم سلوكهم، وتبادل الخبرات بين المتدربين والاستفادة من التجارب الناجحة بالمحليات ونشرها، واكتشاف المتميزين من المتدربين ورعايتهم، وشرح وتوحيد مفاهيم الكتب الدورية والقرارات، وتوحيد المفاهيم والعمليات والإجراءات التنفيذية المطبقة للقوانين المتعلقة بالمحليات، لافتًا الي أهمية العائد من تلك الدورات وهي تحقيق اهداف الدولة والمجالس النيابية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وزيادة رضا المواطن عن المحليات، ومسايره التقدم العصري والتكنولوجي، وتوسيع قاعدة اختيار القيادات الكفء، وتطوير اداء المحافظات وكياناتها التنظيمية، واعادة هندسة وتوحيد دورات العمل بالمحافظات

وأضاف اللواء هشام آمنة ، أن الدورات التدريبية التي يعقدها مركز سقارة تساهم في تحقيق توجهات الدولة واستراتيجياتها (المبادرات الرئاسية / تكليفات الحكومة)، وزيادة القدرات الوظيفية التخصصية، وتطوير الأداء الوظيفي، وزيادة القدرات الشخصية والقيادية والاشرافية ، بالإضافة الي تطوير الأداء الفردي وذلك لبناء صف ثاني من القادة مؤهل للعمل حاليا وفي المستقبل، وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات وتقويه العلاقة معها ودعمها بالمدربين .

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