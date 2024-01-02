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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي التجارة والآداب.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ،  جولة تفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الأول ، بكليتي التجارة والآداب لمتابعة سير الامتحانات .


رافقه خلال الجولة الدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة ، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب ، ووكلاء الكليتين . 


وتفقد رئيس الجامعة أعمال الامتحانات لطلاب المرحلة الجامعية الأولى ، والدراسات العليا ، للتأكد من انتظام سيرها بكل سهولة ويسر .


و خلال الجولة ، حرص الدكتور ناصر الجيزاوي على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، مشيدا بالهدوء الذي يسود اللجان وتواجد القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب للرد علي أي استفسارات .
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الامتحانات بشكل لائق وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب والمتابعة بصفة مستمرة لضمان سير الامتحانات بدون أي مشكلات أو معوقات والعمل علي حلها إن وجدت. 
جدير بالذكر أنه يؤدي الامتحانات علي مستوي كليات الجامعة نحو 20 ألف طالبة وطالبة بالدراسات العليا ، و93 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الجامعية الأولي ، ومن المقرر أن تستمر أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول حتي نهاية الشهر الجاري .

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جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها امتحانات الفصل الدراسي الأول المرحلة الجامعية الفصل الدراسي الأول الدكتور ناصر الجيزاوى متابعة سير الامتحانات

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