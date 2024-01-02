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رئيس التحرير
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برلمان

تشريعية النواب: قانون حوافز مشروعات الهيدروجين يوفر تطمينات للمستثمر بالداخل والأجنبي

إيهاب الطماوي، وكيل
إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على اهتمام القيادة السياسية بالهيدروجين الأخضر، لاسيما في ظل ما تتمتع به مصر من طاقات متجددة وموقع استراتيجي متميز، يجعلها جاذبة للاستثمار في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة الطماوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وتناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته .

  

وأشار الطماوي إلي أن مصر من خلال هذا المشروع تعمل علي تهيئة البيئة التشريعية لجذب الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر، ويضع تطمينات وحوافز واضحة تطمئن المستثمر بالداخل والأجنبي.

ولفت الطماوي، إلي أن الاستثمارات الأجنبية من شأنها أن تحقق عوائد من العملة الصعبة والمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة . 

إيهاب الطماوي لجنة الشؤون الدستورية مجلس النواب طاقات متجددة حنفى جبالى

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