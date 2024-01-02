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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من برنامج "التوجيه للقيادات النسائية العاملات بالحكومة المصرية"

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID؛ المرحلتين الأولى والثانية من جلسات التوجيه لبرنامج "التوجيه للقيادات النسائية العاملات بالحكومة المصرية" (Mentorship Program) وذلك لعدد 21 سيدة من القيادات التنفيذية بالجهاز الإداري للدولة.

وأكدت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، على اهتمام الدولة المصرية بالتدريب وبناء القدرات الموجهة للمرأة من خلال حزم من البرامج التدريبية المختلفة المتاحة للجنسين أو المخصصة للمرأة فقط، مشيرة إلى أن الدولة حققت عدد من الإنجازات في ملف تمكين المرأة، وسبل محاربة الفساد والمساواة بين الجنسين، مؤكدة أن مصر تؤمن بدعم المرأة وتمكينها الذي أصبح نهجا متأصلا في التوجه التنموي للدولة.

من جانبها أشارت د. رحاب فراج، مدير عام تنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد إلى أن المحاور الفنية للمرحلة الثانية من البرنامج تضمنت التدريب على عدد من الموضوعات منها إدارة المشاعر والثبات الانفعالي، والتأثير والإقناع، وبناء علاقات عمل فعالة مع المرؤوسين والزملاء والمديرين وإدارة تلك العلاقات، بالإضافة إلى فهم مبادئ وأساسيات بناء الثقة بالنفس من الداخل للخارج، والتعرف على طرق عملية لبناء الثقة بالنفس، وفهم أصول وأسباب المشاعر ومدى تأثيرها على السلوك، فضلا عن تعلم كيفية بناء علاقات قوية مع الأخرين.

البرامج التدريبية التخطيط والتنمية التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهاز الإداري للدولة الحكومة المصرية

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