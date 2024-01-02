44 ألفا و213 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات بـ18 كلية ومعهدا بجامعة القناة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على أهمية العمل على اتخاذ جميع الإجراءات، التي توفر مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات بهدوء، وإتاحة كل سُبل الراحة والأمان لهم، مع ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات.

جاء ذلك أثناء جولة رئيس جامعة قناة السويس داخل اللجان الامتحانية بالكليات.

وأوضح الدكتور ناصر مندور في بيان له حول سير العملية الامتحانية أن 44 ألفا و213 طالبا يؤدون الامتحانات النظرية بالجامعة داخل 18 كلية، بواقع 20 ألفا و778 طالبا ، و23 ألفا و435 طالبة داخل 18 كلية خلال الفترة من 2 يناير وحتى 24 يناير.

وخلال الجولة - تفقد الدكتور ناصر مندور، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اللجان الامتحانية لكليات الزراعة والعلوم .

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويؤدي الامتحانات بكلية الزراعة اليوم الثلاثاء الموافق 2 يناير، 506 طلاب بالفرقة الأولى في الفترة الصباحية بمادة اقتصاد عام.

وفي كلية العلوم كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتورة مها فريد عميد كلية العلوم، حيث يؤدي 450 طالب وطالبة الامتحانات ببرامج الكيمياء والكيمياء الحيوية، والجيولوجيا، والجيوفيزياء، والبترول والمياه، والفيزياء والرياضيات.

وقام "مندور" باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات، ومستوى الأسئلة، مشيراً إلى أن الهدوء الذي يسود اللجان يرجع لتواجد القيادات الأكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب للرد علي أي استفسارات .

يُذكر أن الامتحانات تجرى اليوم في كليات التربية الرياضية، المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، العلاج الطبيعي، الألسن، طب الأسنان، السياحة والفنادق، التجارة، التربية ، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التمريض، العلوم، الآداب، الزراعة، المعهد الفني.

كما واصل الدكتور محمد عبد النعيم جولته متفقدا اللجان الخاصة بكليتي الألسن والآداب والعلوم الإنسانية ، مشيراً إلى أنه تم استقبال حالة مرضية واحدة بكلية التربية، مؤكدا على جاهزية العيادات الطبية لاستقبال أي حالات طارئة والتعامل معها بشكل سريع .