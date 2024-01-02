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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام: مصرع 5 جنود إسرائيليين بعد الاشتباك معهم من المسافة صفر

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 5 جنود من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم البريج في وسط قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام عبر حسابها على تليجرام، أن عناصرها أجهزو الجنود الإسرائيليين وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وقالت كتائب القسام  إنها تستهدفت آلية إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونشرت "القسام" مقطع فيديو وثق عملية الاستهداف، حيث يظهر في الفيديو عناصر من الكتائب يقصفون آليات إسرائيلية بقذائف محمولة على الكتف.

وفي وقت سابق، قالت "كتائب القسام" إنها دكت حشودا للجيش الإسرائيلي غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون، ونشرت مقطع فيديو وثق عملية استهداف الجنود الإسرائيليين وآلياتهم.

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في مخيم البريج بـ غزة

كتائب عز الدين القسام تعلن استهداف آليات وجنود إسرائيليين بحي التفاح والدرج

كتائب القسام حماس قطاع غزة غزة دبابة ميركافا إسرائيلية الياسين 105 مخيم البريج

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