نجوى كرم تتغنى بسعادتها لمشاركة شيرين عبدالوهاب الغناء في حفل رأس السنة

عبرت الفنانة اللبنانية نجوي كرم عن سعادتها الشديدة بمشاركة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في حفل رأس السنة الذى جمعهما فى دبي ، وذلك فى تصريحات تليفزيونية .

وقالت نجوي كرم : كان لازم شيرين عبد الوهاب تشارك في حفل ليلة رأس السنة لأنها بتحكي عن ذاتها, وصوتها وشخصيتها بتحكي عنها، الشيء المشترك اللي بينا بجانب حب الناس إنها شربت من ماء النيل وأنا شربت من نهر البردوني.

الجدير بالذكر أن الحفل أحياه كل من شيرين عبد الوهاب و نجوى كرم.

شيرين عبد الوهاب تمزح مع الجمهور :

تداول عدد من رواد موقع الفيديوهات الشهير “ تيك توك ” فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب ، اثناء احيائها حفلا غنائيا بمناسبة العام الجديد 2024 ليلة أمس في دبي .

ومازحت الفنانة شيرين عبد الوهاب كعادتها الحاضرين ، حيث ردت علي احد الحضور الذي قال لها الله حمد الله علي السلامة قائلة : الله يسلمك يا حبيبي .. حاسة حمد الله علي السلامة وكأني راجعة من العراق .

فيما مازحت معجبا آخر طلب منها أن تغني أغنيتها الشهيرة الكدابين قائلة : انا غنتها كنت فين ، كنت بتحلق دقنك ؟.