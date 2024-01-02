أصغرهم وجه لها كلمة بالإنجليزية.. أحفاد فيفي عبده يفاجئونها على الهواءI فيديو

فاجأ أحفاد الفنانة فيفي عبده ، جدتهم علي الهواء مباشرة، أثتاء حلولها ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية بمناسبة احتفالات العام الجديد .

وحرص حفيد فيفي عبده على توجية رسالة لها قائلاً : i love you ، تعالي العبي معانا .

وقالت فيفي عبده خلال استضافتها فى البرنامج : الأحفاد حاجة ثانية خالص يسعد عمرى كله وأنا قاعدة معاهم ، فلدي 3 أحفاد هم شهد ، جليلة ، كمال .

كشفت الفنانة فيفى عبدة عن بعض تفاصيل أعمالها وحياتها الشخصية وسر لجوئها إلى طبيب نفسى فى الفترة الأخيرة وذلك خلال تواجدها فى برنامج مساء الإمارات للإعلامى عبد العزيز أحمد.

وقالت فيفى عبده عن المطربين الذين تحب أن تستمع لاصواتهم : بسمع لناس كتير زي عبد الباسط حمودة وبهاء سلطان والليثي ورضا البحراوي في ناس حلوة بتغني بجد، وفي مدحت صالح كمان وغنينا مع بعض دويتو زواوي يا اخويا في مسرحية "حزمني يا" بحب الأغنية دي أوي كان دويتو جميل"

فيفى عبده وحزمنى يا

وتحدثت فيفى عبده عن كواليس مسرحية قائلة : حسن حسني كان دمه شربات وكنت بفضل في الكواليس أتفرج على المشهد اللي محمد هنيدي وشريف منير ومدحت صالح بيتحولوا لستات فيه وأقعد أضحك".

وأما عن سر غيابها عن السوشيال ميديا قالت فيفى عبده : أنا عارفة إني واحشاكوا الفترة الأخيرة مكنتش بظهر علشان الأحداث اللي حصلت دي في غزة اللي خلتني تعبت نفسيا لدرجة إن الدكتور بتاعي قال ودوها لدكتور نفساني وربنا يهدي الدنيا أنا رجعتلكم من تاني".