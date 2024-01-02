رابط استمارة الصف الأول الثانوي | تنبيه عاجل من التعليم الآن

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الصف الأول الثانوي بسرعة الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة على استمارة الصف الاول الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر فرصة لتسجيل البيانات المطلوبة على استمارة الصف الاول الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، يوم الخميس 4 يناير 2024.

رابط استمارة الصف الأول الثانوي

يمكن لمن يهمه الأمر الآن الدخول على رابط استمارة الصف الاول الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الصغط على https://moe-register.emis.gov.eg/ لمراجعة بيانات الطالب وعمل استمارة التقدم للامتحان.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه لن يتمكن طلاب الصف الاول الثانوي من الدخول على الدخول على رابط استمارة الصف الاول الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/ إلا من خلال استخدام البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب.

رابط استمارة الصف الاول الثانوي .. اعرف خطوات التسجيل