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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط استمارة الصف الأول الثانوي | تنبيه عاجل من التعليم الآن

رابط استمارة الصف
رابط استمارة الصف الاول الثانوي

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الصف الأول الثانوي بسرعة الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة على استمارة الصف الاول الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر فرصة لتسجيل البيانات المطلوبة على  استمارة الصف الاول الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، يوم الخميس 4 يناير 2024.

رابط استمارة الصف الأول الثانوي

يمكن لمن يهمه الأمر الآن الدخول على رابط استمارة الصف الاول الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الصغط على https://moe-register.emis.gov.eg/ لمراجعة بيانات الطالب وعمل استمارة التقدم للامتحان. 

 

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه لن يتمكن طلاب الصف الاول الثانوي من الدخول على الدخول على رابط استمارة الصف الاول الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/ إلا من خلال استخدام البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب. 

 

رابط استمارة الصف الاول الثانوي .. اعرف خطوات التسجيل

  • اضغط على  رابط استمارة الصف الاول الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الصغط على https://moe-register.emis.gov.eg/
  • تظهر صفحة تقديمية لتسجيل الاستمارة قم بالضغط على تسجيل الدخول
  • تظهر نافذة جديدة قم بكتابة بريدك الالكتروني الذي تسلمته من المدرسة ثم اضغط next
  • تظهر نافذة جديدة قم بكتابة الرقم السري المرفق ببريدك الالكتروني ثم sign in
  • تظهر رسالة بطلب اذن باستخدام بيانات من الجهاز لاستكمال التسجيل اضغط accept
  • تظهر الاستمارة الخاصة بك مدون بها بياناتك الأساسية قم بمراجعتها جيدا
  • قم بملء البيانات بالحقول الستة المطلوبة والتي لا يمكن استكمال التسجيل بدون اي منها ( صورة شخصية مقاس 4×6 واضحة تظهر كامل الوجه + المحافظة + القسم و مركز الشرطة  + اقرب رقم هاتف محمول + مهنة الوالد
  • اضغط على زر حفظ ثم اضغط على زر طباعة الاستمارة
  • يظهر للطالب في النهاية ملف الاستمارة اضغط ايقونة الطباعة اذا رغبت في ذلك قم اضغط على سهم التحميل للاحتفاظ بها على جهازك بصيغة PDF
  • يتم طباعة الاستمارة نسخة واحدة ولا داعي لطباعتها ملونة ويتم تسليمها بقسم الإحصاء في المدرسة
  • في حالة ظهور مشاكل في التسجيل يرجى الدخول على رابط الشكاوى الذي أعدته الوزارة لذلك
  • في حالة وجود أخطاء في البيانات الأساسية للاستمارة يرجى إيقاف التسجيل فورا ثم مراجعة مكتب شئون الطلاب بالمدرسة.
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