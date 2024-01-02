محمد الشاهد: أتمنى أن أكون مثل مانويل نوير.. وحلمي تمثيل منتخب مصر

أعرب محمد الشاهد، حارس مرمى فريق رايو فايكانو الإسباني للشباب، عن أمنيته الانضمام لحراسة مرمى منتخب مصر في المستقبل، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يصبح مثل الحارس الألماني مانويل نوير.

وقال الشاهد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «قعدت أسبوع مع نادي رايو فايكانو وبعد ذلك نجحت في الاختبارات وتم التعاقد معي».

وأضاف: «أواجه صعوبة في بدايتي مع رايو فايكانو بسبب اللغة، لأني لم أتعلم اللغة الإسبانية حتى الآن، وبدأت في تعلمها».

وتابع: «لعبت مباراة وحيدة وديًا ومستوى اللعب في إسبانيا عالٍ جدًا وهناك حرفنة أكثر»، مضيفًا: «مستوى اللعب في إسبانيا أصعب من إنجلترا لأنهم في إسبانيا يعتمدون على المهارة بشكل أكثر».

وحول انضمامه للمنتخبات المصرية في الفئات العمرية، أجاب قائلًا: «لم أنضم لأي منتخب في الفئات العمرية، ولم أنضم لأي معسكر لمنتخب الشباب مواليد 2005 حتى الآن».

وحول الحارس المفضل له، قال الشاهد: «أنا أحب أسلوب مانويل نوير وفي طريقة تعامله في حراسة المرمى، ونفسي أبقى مثله في المستقبل».