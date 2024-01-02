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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حل أزمة مستحقات مساعدي فيريرا.. عضو مجلس الزمالك يكشف التفاصيل

عمرو ادهم
عمرو ادهم

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، عن تفاصيل الاتفاق المُبرم مع مساعدي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرتغالي جوسوالدو فيريرا، لحل أزمة مستحقاتهم المالية.

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وقال عمرو أدهم، في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي، مع أحمد علي، عبر قناة الزمالك، توصلنا لاتفاق مع مساعدي فيريرا، بحصولهم على جزء كبير من مستحقاتهم المالية لدى النادي، على أن تتم جدولة باقي مستحقاتهم.

وأضاف، أن المجلس الأبيض أنهي أزمة مستحقات الجهاز المعاون لفيريرا بشكل رسمي، والتي كانت أحد أضلاع أزمة إيقاف القيد لنادي الزمالك.

وأتم أدهم تصريحاته قائلا، مازال العمل جاريًا لحل أزمة مستحقات سبورتنج لشبونة، لرفع إيقاف القيد بشكل نهائي، مشددا على أن الأمور تسير بشكل جيد في المفاوضات مع النادي البرتغالي.

عمرو أدهم الزمالك

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