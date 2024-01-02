مدرب الإسماعيلي: سننافس على لقب كأس الرابطة

علق حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، على التعادل مع المصري بهدف لكل منهما ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال إبراهيم فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "لسنا راضين عن النتيجة، خاصةً أن أضعنا عدد كبير من الفرص بشكل غريب للغاية، واللاعبين يؤدوا بشكل مميز ولكن هناك حالة تسرع ونسعى لعلاج تلك المشكلة".

وأضاف: "سنعمل على المنافسة على كأس رابطة الأندية المصرية وتحقيق اللقب من أجل إسعاد جماهير الدراويش".

وتعادل الإسماعيلي مع المصري 1-1، وحقق الاتحاد السكندري الفوز على الداخلية 1-0، أمس الاثنين في الجولة الـ11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك قبل فترة توقف الدوري المصري بسبب مشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

كأس رابطة الأندية المصرية ومواعيد المباريات

وبعد القرعة جاءت مجموعات كأس الرابطة كالآتي:

المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

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المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

وينطلق كأس الرابطة يوم 8 يناير الجاري.

تقام المباريات أيام 8 و 9 و10 ثم 15 و16 وبعد ذلك تُلعب المباريات 25 و26 ثم 30 و31 يناير2024.