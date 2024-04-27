ارتفاع نسبة الإشغال في الفنادق السياحية بمدن البحر الأحمر

أعلن الخبير السياحي عصام علي عن تحقيق فنادق مدن البحر الأحمر، وبالأخص مدن الغردقة ومرسى علم، نشاطًا ملحوظًا في نسب الإشغال والحجوزات خلال موسم السياحة الصيفية الحالي.

وأوضح الخبير أن هذا النشاط يأتي تزامنًا مع زيادة أعداد الوفود السياحية ورحلات الطيران الدولية التي تصل إلى المنطقة، حيث تصدرت السياحة الأوروبية قائمة الوافدين على منتجعات البحر الأحمر، بما في ذلك السياحة الألمانية والتشيكية.

وأكد أن نسب الإشغال في معظم الفنادق وصلت لنسبة قاربت الـ 100%، ما يعكس انتعاشًا واضحًا في صناعة السياحة في المنطقة.

وتأتي هذه الأرقام الإيجابية في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز القطاع السياحي واستقطاب المزيد من السياح إلى الوجهات المصرية.

وفي هذا السياق، دعا عصام علي، قائدي المركبات وزوار المنطقة إلى توخي الحذر والانتباه أثناء التنقل على الطرق الداخلية والخارجية للمحافظة، وذلك لضمان سلامتهم وتجنب أي حوادث محتملة.

ويأتي هذا النشاط الملحوظ في الفنادق كدليل على استمرارية مكانة مدن البحر الأحمر كوجهة سياحية محبوبة على مستوى العالم، ما يشجع على مزيد من الاستثمارات والتطوير في هذا القطاع الحيوي.