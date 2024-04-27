الكشف على 165 مواطنًا خلال قافلة طبية بالزعفرانة وعرب عايش برأس غارب

ضمن إطار مبادرة "حياة كريمة"، نظمت قرية الزعفرانة وعرب عايش برئاسة اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، قافلة طبية لخدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وتولى اللواء ممدوح نديم شخصياً متابعة تفاصيل القافلة الطبية، مع التأكيد على إزالة أية عقبات تعترض سيرها وتوفير بيئة ملائمة لتقديم الخدمات الطبية بأفضل شكل ممكن.

وأفاد اللواء نديم بأن القافلة الطبية تم تنظيمها بالتعاون مع إدارة القوافل الطبية والطب الوقائي، وتضمنت تقديم خدمات طبية متعددة وصرف العلاج مجاناً للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم الكشف الطبي على 165 مواطناً في مختلف التخصصات الطبية، وتقديم العلاج المجاني لهم، مؤكداً بذلك الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان المنطقة.

وختم اللواء نديم تصريحاته بالتأكيد على استمرارية هذه الجهود التي تأتي في إطار تحقيق الرعاية الشاملة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين، مع التزامه بتقديم الدعم اللازم لكافة المبادرات التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف النبيل.