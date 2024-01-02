لخدمة الأسر الأولي بالرعاية.. محافظ الدقهلية يدشن القافلة الطبية المتنقلة لمؤسسة راعي مصر

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم "الثلاثاء" القافلة الطبية المتنقلة لمؤسسة راعي مصر للتنمية لتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولي بالرعاية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحه بالدقهلية.

وتفقد المحافظ سيارة العيادات المتنقلة واستمع إلى شرح مفصل عن آلية عمل القافلة والخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين وكيفية تسجيل المرضي وفحصهم وصرف الأدوية والمستلزمات لهم .

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة ، والأستاذة إنجي نجيب مسئول القوافل الطبية لمؤسسة راعي مصر بالوجه البحري، ودينا فوزي مدير القوافل بمحافظة الدقهلية.

وأكد "مختار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه اهتمام بالغ بصحة المواطن المصري البسيط في كل شبر على أرض مصر وأمر بتقديم الرعاية الصحية الكامله له وبالأخص في القري الأكثر احتياجا والأسر الأولي بالرعاية والقضاء علي قوائم الانتظار.

وأوضح "المحافظ " أن الهدف من القافلة الطبية هو تقديم خدمات طبية متميزة و بأجور رمزية للأسر الأولي بالرعاية بكافة القرى الغير متوفر بها مراكز طبية او وحدات صحية على مستوي المحافظه والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وضمان وصول المساعدات الطبية الي جميع القري المحرومة من الخدمة الصحية.

ووجه "مختار" وكيلي وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحه بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر وإعداد جدول زمني لانتظام سير عمل القافلة علي أن تجوب السيارات المراكز والقرى الاكثر احتياجا ودعمها بالأطقم الطبية والمستلزمات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية لاهالينا في القري الأكثر احتياجا .

وأكد " مختار " أننا نعمل علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للجمعيات الأهلية بهدف الارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم لهذه الأسر سواء من مساعدات عينية أو نقدية أو توفير مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة وغيرها من الخدمات.

ووجه "المحافظ" خالص شكره وتقديره للقائمين على مؤسسة راعي مصر علي توفير وتنفيذ مثل هذه القوافل الطبية لخدمة الأسر الأولي بالرعاية بالقري الأكثر احتياجا بنطاق محافظة الدقهلية، مؤكدا على ضرورة استمرار مثل هذه القوافل وضمان الوصول إلي جميع المواطنين بالقرى.

وثمن "مختار" دور وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني المتميز من خلال المشاركة المجتمعية الجادة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين والأسر الأولي بالرعاية في القري الأكثر احتياجا والمناطق المحرومة وتقديم العديد من خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وبرنامج تكافل وكرامة لهم .

من جانبها أوضحت مسئول القوافل الطبية بمؤسسة راعي مصر للتنمية، أن القوافل تشمل كافة التخصصات الطبية منها ( الباطنة ، الأطفال ، العظام ، الرمد ، النساء والتوليد ، الأنف والأذن والحنجرة وغيرها ) وذلك بأجور رمزية وتسليم العلاج المناسب بالمجان ، ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وأضافت أن القافلة ستجوب عدة قرى داخل المحافظة خلال الشهر الحالي وستتواجد في مراكز الشباب أو دور المناسبات أو مقر وحدات التضامن الاجتماعي ومقرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتستمر تنظيم تلك القوافل طوال العام.

جدير بالذكر أن القوافل الطبية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة المحافظة بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتوفير الرعاية الطبية للأسر الأكثر احتياجا .

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