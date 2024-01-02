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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ياسر إدريس يكشف كواليس التحقيق مع هشام حطب وأسباب سحب الثقة

ياسر إدريس
ياسر إدريس

كشف ياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية، أن هناك مجموعة من الأمور التي كان يقوم بها المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية السابق، حيث كان يتخذ قرارات بصورة فردية دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة الأولمبية "الجمعية العمومية"

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وقال إدريس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هشام حطب سيخضع للتحقيق اليوم الثلاثاء في تمام السابعة، وفي حالة تخلفه عن التحقيق سيكون متاح إمامه فرصة للخضوع للتحقيق مرة أخرى يوم 6 يناير 2024.

وتابع: يوم 13 يناير المقبل سيكون هناك اجتماع للجمعية العمومية للجنة الأولمبية، من أجل سحب الثقة، وفي حالة إن صوت ثلث أعضاء الجمعية العمومية على سحب الثقة سيتم سحب الثقة منه.

وأكمل: هشام حطب سيتم التحقيق معه حول سوء استخدام الإدارة الرشيدة، وكان يتخذ قراراته بصورة فردية، بالإضافة إلى مخالفته بعد الأمور المالية بعد أولمبياد ريو دي جانيرو، حيث إضافة أعضاء للبعثة لا صلة لهم بالبطولة من قريب أو بعيد، وهذا مخالف للقرار الوزاري.

وأشار إدريس، إلى أن هناك مجموعة من الأمور التي لم يتم الاطلاع عليها حول مخالفات هشام حطب، موضحًا أنه لا توجد أي مشكلة شخصية مع حطب وبين أعضاء مجلس الإدارة للجنة الأولمبية، موضحًا أن حطب كان يقوم بإيقاف أعضاء لجنة مجلس إدارات بالأندية بشكل فردي.

اللجنة الاولمبية هشام حطب سحب الثقة مخالفات هشام حطب الأندية

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