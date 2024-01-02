مارك نادر يفوز بالمركز الأول عالميا في "الحساب الذهني" بماليزيا

قال مارك نادر الفائز بالمركز الأول عالميا في "الحساب الذهني" بماليزيا" وسجل اسمه مع العباقرة، إن الحساب الذهني يشترط عدم استخدام الآلة الحاسبة بشرط اتباع بعض الخطوات الواجب اتباعها حتى يصل المتسابق إلى العالمية.

وأضاف مارك نادر ، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "هناك متقدمة ومتطورة للغاية ويجب إنجازها ويجب معرفة من أين نبدأ حتى لا نفشل في حل المسائل".

وتابع: "في البداية ندخل مسابقة مصر وعند الفوز بها نشترك في المسابقة العالمية، وفي السنوات الماضية لم تكن المسابقة العالمية يتم تنظيمها بسبب تداعيات جائحة كورونا، ووعندما عادت مرة أخرى اشتركت فيها وحصلت على المركز الأول".

وأضاف أن عمره 11 عاما ويدرس في الصف السادس الابتدائي بمحافظة بني سويف، موضحًا أن كل خطوة من خطوات الحساب الذهني يحصل المتسابق فيها على درجة او نصف درجة، ولافتًا إلى أنه شارك في فريق مكون من أربع تلاميذ في المسابقة هم لؤي وحمزة وزياد حيث مثلوا مصر وحصلوا على الميدالية الذهبية.

