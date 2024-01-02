ننشر خريطة القوافل العلاجية المجانية خلال شهر يناير بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن القوافل الطبية المجانية الشاملة التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة انطلقت اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 ولمدة يومين بقرية رفاعة الطهطاوي التابعة لمركز أبنوب.

وأوضح ان القوافل الطبية الشهرية تستهدف قرى حياة كريمة على مستوى المحافظة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكد محافظ أسيوط أن القوافل العلاجية انطلقت في 2 يناير الجاري وتستمر لمدة شهر بواقع يومين في كل قرية لتقديم خدماتها لمواطني قرى حياة كريمة بـ 3 مراكز على مستوى المحافظة هي أبنوب وأبوتيج وأسيوط لتوفير الرعاية الصحية لهم.

وتستكمل القوافل خدماتها بالكشف على مواطني قرية النخيلة بمركز أبوتيج يومي الثلاثاء والأربعاء 9و10 يناير تنتقل بعدها لقرية المسعودي يومي السبت والأحد 13و14 يناير ومنها لقرية أبوخرص يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 يناير وتواصل تقديم خدماتها الطبية يومي السبت والأحد 20 و21 يناير بقرية بني سميع ثم قرية نزلة كعب بنفس المركز يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 يناير بعدها تتوجه لمركز أسيوط لتقدم خدماتها بقرية نجع سبع يومي السبت والأحد 27 و28 يناير ثم تختتم القافلة أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير بقرية الأقادمة بمركز أبوتيج.



كان اللواء عصام سعد تلقى تقريرًا بخطة القوافل العلاجية الطبية الشاملة خلال شهر يناير 2024 ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير جميع التسهيلات والتيسيرات اللازمة وكافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.