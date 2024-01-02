التموين: إنشاء أول سوق جملة متطور بالإسماعيلية على مساحة 106 أفدنة.. فيديو

قالت الدكتورة هبة السيد، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الاستثمار، إن وزارة التموين كان لديها نظرة استباقية قبل حدوث الأزمات.

وأضافت مساعد وزير التموين لشئون الاستثمار، خلال لقائها مع برنامج "8 الصبح"، على قناة "dmc"،: طبيعية عمل وزارة التموين دائما يظهر في الأزمات، وهي وزارة تم تأسيسها خلال الحرب لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين".

وتابعت الدكتورة هبة السيد، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الاستثمار،: أنه تم العمل توفير في كل المحافظات لتوفير المكونات المهمة لتنمية التجارة الداخلية منها أسواق الجملة والمناطق اللوجستية والمستودعات الاستراتيجية.

وأوضحت أن أسواق الجملة من المشروعات الهامة جدا، وسيتم البدء خلال عام 2024 أول سوق جملة متطور في محافظة الإسماعيلية على مساحة 106 أفدنة باستثمارات كبيرة جدا بمشاركة القطاع الخاص.

